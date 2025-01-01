CiOsMA
La classe CiOsMA permet d'utiliser l'indicateur technique Moving Average of Oscillator (histogramme du MACD).
Description
La classe CiOsMA fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Moving Average of Oscillator (histogramme de MACD).
Déclaration
|
class CiOsMA: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiOsMA
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile rapide.
|
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile lente.
|
Retourne la période de lissage de la ligne de signal
|
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription