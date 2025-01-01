DocumentationSections
Indicateurs Techniques et Séries de Données

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des indicateurs techniques et des séries de données, ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation des classes des indicateurs techniques et des séries de données classes vous fera gagner du temps lors du dévelopement d'applications (scripts, Experts Advisor).

La Bibliothèque Standard MQL5 est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Indicators.

Classe/groupe

Description

Classes de base

Groupe de base et classes annexes

Classes des séries de données

Groupe de classes des séries de données

Indicateurs de Tendance

Groupe de classes d'indicateurs de Tendance

Oscillateurs

Groupe de classes d'Oscillateurs

Indicateurs de Volumes

Groupe de classes d'indicateurs de Volume

Indicateurs de Bill Williams

Classes d'indicateurs de Bill Williams

Indicateurs personnalisés

Classe d'indicateurs personnalisés