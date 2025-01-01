Indicateurs Techniques et Séries de Données

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des indicateurs techniques et des séries de données, ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation des classes des indicateurs techniques et des séries de données classes vous fera gagner du temps lors du dévelopement d'applications (scripts, Experts Advisor).

La Bibliothèque Standard MQL5 est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Indicators.