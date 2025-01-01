DocumentationSections
Refresh

Met à jour les données de l'indicateur. Il est recommendé d'appeler cette fonction avant d'utiliser GetData().

virtual void  Refresh(
   int  flags=OBJ_ALL_PERIODS      // flags
   )

Paramètres

flags=OBJ_ALL_PERIODS

[in]  Flags des périodes à mettre à jour.