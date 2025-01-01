DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiADXWilder 

CiADXWilder

La classe CiADX permet d'utiliser l'indicateur technique Average Directional Index de Welles Wilder.

Description

La classe CiADXWilder fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Average Directional Index de Welles Wilder.

Déclaration

   class CiADXWilder: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiADXWilder

Méthodes de Classe

Attributs

 

MaPeriod

Retourne la période de lissage

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer de la ligne principale

Plus

Retourne l'élément du buffer de la ligne +DI

Minus

Retourne l'élément du buffer de la ligne -DI

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription