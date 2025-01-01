CiBWMFI
CiBWMFI est une classe permettant d'utiliser l'indicateur technique Market Facilitation Index de Bill Williams.
Description
La classe CiBWMFI fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Market Facilitation Index de Bill Williams.
Déclaration
class CiBWMFI: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiBWMFI
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne le type de volume à appliquer
Méthodes de Création
|
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne l'élément du buffer
Entrée/Sortie
|
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription