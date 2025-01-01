CiStdDev
La classe CiStdDev permet d'utiliser l'indicateur technique Standard Deviation.
Description
La classe CiStdDev fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur technique Standard Deviation.
Déclaration
class CiStdDev: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiStdDev
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de lissage
Retourne le décalage horizontal
Retourne la méthode de lissage
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
Méthodes de Création
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription