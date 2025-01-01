Maximum

Retourne l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.

int Maximum(

const int buffer_num,

const int start,

const int count

) const

Paramètres

buffer_num

[in] Numéro du buffer dans lequel la valeur doit être recherchée.

start

[in] Index de départ de la recherche.

count

[in] Nombre d'éléments à rechercher.

Valeur de retour

Index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.