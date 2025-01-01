- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Maximum
Retourne l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.
|
int Maximum(
Paramètres
buffer_num
[in] Numéro du buffer dans lequel la valeur doit être recherchée.
start
[in] Index de départ de la recherche.
count
[in] Nombre d'éléments à rechercher.
Valeur de retour
Index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.