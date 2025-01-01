DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCIndicatorMaximum 

Maximum

Retourne l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.

int  Maximum(
   const int  buffer_num,     // numéro du buffer
   const int  start,          // index de départ
   const int  count           // nombre d'éléments à procéder
   ) const

Paramètres

buffer_num

[in]  Numéro du buffer dans lequel la valeur doit être recherchée.

start

[in]  Index de départ de la recherche.

count

[in]  Nombre d'éléments à rechercher.

Valeur de retour

Index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.