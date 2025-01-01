CiAC
CiAC est une classe permettant d'utiliser l'oscillateur Accelerator.
Description
La classe CiAC fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'oscillateur Accelerator.
Déclaration
|
class CiAC: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiAC
Méthodes de Classe
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription