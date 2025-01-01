DocumentationSections
Search

Cherche un élément égal au modèle donné dans un tableau trié.

int  Search(
   CObject*  element      // Modèle
   ) const

Paramètres

element

[in]  L'élément à rechercher dans le tableau.

Valeur de Retour

La position de l'élément trouvé en cas de succès, -1 si l'élément n'a pas été trouvé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Search(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- trie le tableau
   array.Sort();
   //--- création du modèle
   CObject *sample=new CObject;
   if(sample==NULL)
     {
      printf("Sample create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- définition des attributs du modèle
   //--- . . .
   //--- recherche de l'élément
   if(array.Search(sample)!=-1) printf("Element found");
   else                         printf("Element not found");
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }