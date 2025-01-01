- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
DeleteRange
Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée.
|
bool DeleteRange(
Paramètres
from
[in] Position du premier élément du tableau à supprimer.
to
[in] Position du dernier élément du tableau à supprimer.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si les éléments ne peuvent pas être supprimés.
Note
Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::DeleteRange(int,int)