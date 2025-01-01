DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjDeleteRange 

DeleteRange

Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // Position du permier élément
   int  to        // Position du dernier élément
   )

Paramètres

from

[in] Position du premier élément du tableau à supprimer.

to

[in] Position du dernier élément du tableau à supprimer.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les éléments ne peuvent pas être supprimés.

Note

Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- supprime les éléments
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }
