DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de VolumesCiAD 

CiAD

CiAD est une classe permettant d'utiliser l'indicateur technique Accumulation/Distribution.

Description

La classe CiAD fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Accumulation/Distribution.

Déclaration

   class CiAD: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Volumes.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAD

Méthodes de Classe

Attributs

 

Applied

Retourne le type de volume à appliquer

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription