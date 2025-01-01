CiSAR
La classe CiSAR permet d'utiliser l'indicateur technique Parabolic Stop And Reverse System.
Description
La classe CiSAR fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Parabolic Stop And Reverse System.
Déclaration
class CiSAR: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiSAR
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne le pas d'accroissement de la vélocité
Retourne le coefficient de suivi du prix
Méthodes de Création
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription