CiSAR 

CiSAR

La classe CiSAR permet d'utiliser l'indicateur technique Parabolic Stop And Reverse System.

Description

La classe CiSAR fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Parabolic Stop And Reverse System.

Déclaration

   class CiSAR: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiSAR

Méthodes de Classe

Attributs

 

SarStep

Retourne le pas d'accroissement de la vélocité

Maximum

Retourne le coefficient de suivi du prix

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription