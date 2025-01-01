- FreeMode
AssignArray
Copie les éléments d'un autre tableau.
|
bool AssignArray(
Paramètres
src
[in] Pointeur vers une instance de classe CArrayObj contenant les éléments source à copier.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être copiés.
Note
Si le tableau destination de la fonction AssignArray n'est pas vide, tous ses éléments seront supprimés du tableau, et si le mode de gestion de la mémoire est activé, la mémoire sera libérée. Le tableau destination est la copie exacte du tableau source. Voir éfalement CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)