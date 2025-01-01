DocumentationSections
Copie les éléments d'un autre tableau.

bool  AssignArray(
   const CArrayObj*  src      // Pointeur vers la source
   )

Paramètres

src

[in] Pointeur vers une instance de classe CArrayObj contenant les éléments source à copier.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être copiés.

Note

Si le tableau destination de la fonction AssignArray n'est pas vide, tous ses éléments seront supprimés du tableau, et si le mode de gestion de la mémoire est activé, la mémoire sera libérée. Le tableau destination est la copie exacte du tableau source. Voir éfalement CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- crée le tableau source
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- réinitialise le flag du mode de suppression
   src.FreeMode(false);
   //--- remplit le tableau source
   //--- . . .
   //--- assigne un autre tableau
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Array assigned error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- les tableaux sont identiques
   //--- supprime le tableau source sans les éléments
   delete src;
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }