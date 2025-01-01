CiADX
La classe CiADX permet d'utiliser l'indicateur technique Average Directional Index.
Description
La classe CiADX fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Average Directional Index.
Déclaration
class CiADX: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiADX
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de lissage
Méthodes de Création
|
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne principale
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne +DI
Retourne l'élément du buffer de la ligne -DI
Entrée/Sortie
|
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription