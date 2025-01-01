- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Crée un nouvel élément du tableau à la position spécifiée.
|
bool CreateElement(
Paramètres
index
[in] Position d'insertion de l'élément dans le tableau.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être créé.
Note
La méthode CreateElement (int) de la classe CArrayObj retourne toujours faux et n'exécute aucune action. La méthode CreateElement (int) devrait être implémenté si nécessaire dans les classes dérivées.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::CreateElement(int)