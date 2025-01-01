DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjCreateElement 

CreateElement

Crée un nouvel élément du tableau à la position spécifiée.

bool  CreateElement(
   int  index      // Position
   )

Paramètres

index

[in]  Position d'insertion de l'élément dans le tableau.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être créé.

Note

La méthode CreateElement (int) de la classe CArrayObj retourne toujours faux et n'exécute aucune action. La méthode CreateElement (int) devrait être implémenté si nécessaire dans les classes dérivées.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::CreateElement(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- remplissage du tableau
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("Element create error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }
Add