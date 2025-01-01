DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayStep 

Step

Retourne la taille du pas d'incrément du tableau.

int  Step() const

Valeur de Retour

Taille d'incrément du tableau.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArray::Step()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- récupère le pas
   int step=array.Step();
   //--- utilise le tableau
   //--- ...
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }