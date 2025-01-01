Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayStep StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Step Retourne la taille du pas d'incrément du tableau. int Step() const Valeur de Retour Taille d'incrément du tableau. Exemple : //--- exemple d'utilisation de CArray::Step() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Object create error"); return; } //--- récupère le pas int step=array.Step(); //--- utilise le tableau //--- ... //--- supprime le tableau delete array; } CArray Step