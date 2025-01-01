//--- exemple d'utilisation de CArray::Step()

#include <Arrays\Array.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArray *array=new CArray;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- récupère le pas

int step=array.Step();

//--- utilise le tableau

//--- ...

//--- supprime le tableau

delete array;

}