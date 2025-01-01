DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjShutdown 

Shutdown

Réinitialise le tableau et désalloue toute la mémoire.

bool  Shutdown()

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si une erreur est survenue.

Note

Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- détruit le tableau
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Shutdown error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }