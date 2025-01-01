- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Shutdown
Réinitialise le tableau et désalloue toute la mémoire.
|
bool Shutdown()
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si une erreur est survenue.
Note
Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Shutdown()