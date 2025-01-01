CiBearsPower
La classe CiBearsPower permet d'utiliser l'indicateur technique Bears Power (Pouvoir des Baissiers).
Description
La classe CiBearsPower fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Bears Power (Puissance des Baissiers).
Déclaration
class CiBearsPower: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiBearsPower
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de lissage
Méthodes de Création
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer
Entrée/Sortie
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription