CiVolumes
La classe CiVolumes permet d'utiliser l'indicateur technique des Volumes.
Description
La classe CiVolumes fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Volumes.
Déclaration
class CiVolumes: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiVolumes
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne le type de volume à appliquer
Méthodes de Création
|
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne l'élément du buffer
Entrée/Sortie
|
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription