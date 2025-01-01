DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjAdd 

Add

Ajoute un élément à la fin du tableau.

bool  Add(
   CObject*  element      // Elément à ajouter
   )

Paramètres

element

[in] valeur de l'élément à ajouter au tableau.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être ajouté.

Note

L'élément n'est pas ajouté au tableau si le pointeur est invalide (NULL par exemple).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Add(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute 100 éléments dans le tableau
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(new CObject))
        {
         printf("Element addition error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }