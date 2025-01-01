//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Add(CObject*)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute 100 éléments dans le tableau

for(int i=0;i<100;i++)

{

if(!array.Add(new CObject))

{

printf("Element addition error");

delete array;

return;

}

}

//--- utilise le tableau

//--- . . .

//--- supprime le tableau

delete array;

}