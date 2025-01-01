- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Add
Ajoute un élément à la fin du tableau.
|
bool Add(
Paramètres
element
[in] valeur de l'élément à ajouter au tableau.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être ajouté.
Note
L'élément n'est pas ajouté au tableau si le pointeur est invalide (NULL par exemple).
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Add(CObject*)