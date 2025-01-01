//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- crée le tableau source

CArrayObj *src=new CArrayObj;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete array;

return;

}

//--- réinitialise le flag du mode de suppression

src.FreeMode(false);

//--- remplit le tableau source

//--- . . .

//--- insére un autre tableau

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("Array inserting error");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- supprime le tableau source sans les éléments

delete src;

//--- utilise le tableau

//--- . . .

//--- supprime le tableau

delete array;

}