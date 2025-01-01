- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
InsertArray
Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée.
|
bool InsertArray(
Paramètres
src
[in] Pointeur vers une instance de classe CArrayObj contenant les éléments à insérer.
pos
[in] Position d'insertion de l'élément dans le tableau
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être ajoutés.
Note
Voir également : CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int)