Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCIndicatorBarsCalculated HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BarsCalculated Retourne le nombre de données calculées pour l'indicateur. int BarsCalculated() const; Valeur de Retour Retourne le nombre de données calculées dans le buffer de l'indicateur, ou -1 en cas d'erreur (données pas encore calculées). BufferResize GetData