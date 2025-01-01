DocumentationSections
BarsCalculated

Retourne le nombre de données calculées pour l'indicateur.

int  BarsCalculated() const;

Valeur de Retour

Retourne le nombre de données calculées dans le buffer de l'indicateur, ou -1 en cas d'erreur (données pas encore calculées).