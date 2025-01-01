CiATR
La classe CiATR permet d'utiliser l'indicateur technique Average True Range.
Description
La classe CiATR fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Average True Range.
Déclaration
|
class CiATR: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiATR
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription