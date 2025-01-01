DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjFreeMode 

FreeMode

Retourne le mode de gestion de la mémoire.

bool  FreeMode() const

Valeur de Retour

Mode de gestion de la mémoire.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::FreeMode()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- récupère le mode de gestion de la mémoire
   bool array_free_mode=array.FreeMode();
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }