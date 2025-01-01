//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::FreeMode()

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- récupère le mode de gestion de la mémoire

bool array_free_mode=array.FreeMode();

//--- supprime le tableau

delete array;

}