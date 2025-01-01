- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
FreeMode
Retourne le mode de gestion de la mémoire.
|
bool FreeMode() const
Valeur de Retour
Mode de gestion de la mémoire.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::FreeMode()