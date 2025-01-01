CiFrAMA
La classe CiFrAMA permet d'utiliser l'indicateur technique Fractal Adaptive Moving Average.
Description
La classe CiFrAMA fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Fractal Adaptive Moving Average.
Déclaration
|
class CiFrAMA: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiFrAMA
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage
|
Retourne le décalage horizontal
|
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription