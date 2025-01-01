DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjInsert 

Insert

Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée.

bool  Insert(
   CObject*  element,     // Elément à insérer
   int       pos          // Position
   )

Paramètres

element

[in] Valeur de l'élément à insérer dans le tableau

pos

[in]  Position d'insertion de l'élément dans le tableau

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être inséré.

Note

L'élément n'est pas ajouté au tableau si le pointeur est invalide (NULL par exemple).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Insert(CObject*,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insére les éléments
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(new CObject,0))
        {
         printf("Insert error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }