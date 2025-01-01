- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Insert
Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée.
|
bool Insert(
Paramètres
element
[in] Valeur de l'élément à insérer dans le tableau
pos
[in] Position d'insertion de l'élément dans le tableau
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être inséré.
Note
L'élément n'est pas ajouté au tableau si le pointeur est invalide (NULL par exemple).
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Insert(CObject*,int)