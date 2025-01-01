- FreeMode
Detach
Détache l'élément du tableau situé à la position spécifiée.
CObject* Detach(
Paramètres
pos
[in] Position de l'élément désiré dans le tableau.
Valeur de Retour
Pointeur sur l'objet détaché en cas de succès, NULL si l'élément ne peut pas être détaché.
Note
Lorsqu'un élément du tableau est détaché, il n'est pas supprimé, quelque soit le mode de gestion de la mémoire. Le pointeur vers l'élément du tableau est retiré de la liste des éléments à libérer.
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Detach(int)