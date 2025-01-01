DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjClear 

Clear

Supprime tous les éléments du tableau sans désallouer la mémoire

void  Clear()

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Clear()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- vide le tableau
   array.Clear();
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }