- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Clear
Supprime tous les éléments du tableau sans désallouer la mémoire
|
void Clear()
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Clear()