Resize

Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite).

bool Resize(

int size

)

Paramètres

size

[in] Nouvelle taille du tableau.

Valeur de Retour

true - en cas de succès, false - en cas d'échec dû à une tentative de mettre une taille inférieure à 0.

Note

Changer la taille du tableau permet d'optimiser l'utilisation de la mémoire. Les éléments en excés situés sur la droite sont perdus. La mémoire des éléments perdus est libérée ou pas suivant le mode de gestion de la mémoire.

Pour réduire la fragmentation de la mémoire, le changement de taille du tableau est réalisé avec le pas définit avec la méthode Step (int), ou sinon avec un pas de 16 (par défaut).

Exemple :