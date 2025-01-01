//--- exemple

extern bool make_error;

extern int error;

extern CArrayObj *src;

//--- Crée une nouvelle instance de CArrayObj

//--- La gestion de la mémoire est par défaut activée

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- Ajoute (copie) les éléments du tableau source

if(array!=NULL)

bool result=array.AddArray(src);

if(make_error)

{

//--- Effectue une action déclenchant une erreur

switch(error)

{

case 0:

//--- Enlève le tableau source sans vérifier son mode de gestion de la mémoire

delete src;

//--- Résultat :

//--- Il est possible de référencer un élément par un pointeur invalide dans le tableau destination

break;

case 1:

//--- Désactive le mode de gestion de la mémoire dans le tableau source

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- Mais ne supprime pas le tableau source

//--- Résultat :

//--- Après avoir supprimé le tableau destination, il est possible de référencer un élément par un pointeur invalide dans le tableau source

break;

case 2:

//--- Désactive le mode de gestion de la mémoire dans le tableau source

src.FreeMode(false);

//--- Désactive le mode de gestion de la mémoire dans le tableau destination

array.FreeMode(false);

//--- Résultat :

//--- Après la fin du programme, une "fuite mémoire" apparaît

break;

}

}

else

{

//--- Désactive le mode de gestion de la mémoire dans le tableau source

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- Supprime le tableau source

delete src;

//--- Résultat :

//--- Adresser un élément du tableau source sera correct

//--- La suppression du tableau destination supprimera tous ses éléments

}

