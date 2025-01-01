DocumentationSections
CSeries

CSeries est la classe de base pour accéder aux séries de données de la Bibliothèque Standard.

Description

La classe CSeries fournit l'accès aux fonctions des séries de données MQL5 à tous ses descendants.

Déclaration

   class CSeries: public CArrayObj

Titre

   #include <Indicators\Series.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

Descendants directs

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Méthodes de Classe

Attributs

 

Name

Retourne le nom de la série de données ou de l'indicateur

BuffersTotal

Retourne le nombre de buffers d'une série de données ou d'un indicateur

Timeframe

Retourne le flag de la période de la série de données ou de l'indicateur

Symbol

Retourne le symbole de la série de données ou de l'indicateur

Period

Retourne la période de la série de données ou de l'indicateur

RefreshCurrent

Retourne/Définit le flag de mise à jour des données courantes

Méthodes d'Accès aux Données

 

virtual BufferResize

Définit la taille du buffer de la série de données ou de l'indicateur

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

virtual Refresh

Met à jour les données de la série de données ou de l'indicateur

PeriodDescription

Retourne la période sous forme d'une chaîne de caractères

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast