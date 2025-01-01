CSeries
CSeries est la classe de base pour accéder aux séries de données de la Bibliothèque Standard.
Description
La classe CSeries fournit l'accès aux fonctions des séries de données MQL5 à tous ses descendants.
Déclaration
|
class CSeries: public CArrayObj
Titre
|
#include <Indicators\Series.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CSeries
Descendants directs
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne le nom de la série de données ou de l'indicateur
|
Retourne le nombre de buffers d'une série de données ou d'un indicateur
|
Retourne le flag de la période de la série de données ou de l'indicateur
|
Retourne le symbole de la série de données ou de l'indicateur
|
Retourne la période de la série de données ou de l'indicateur
|
Retourne/Définit le flag de mise à jour des données courantes
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
virtual BufferResize
|
Définit la taille du buffer de la série de données ou de l'indicateur
|
Méthodes de Mise à Jour des Données
|
|
virtual Refresh
|
Met à jour les données de la série de données ou de l'indicateur
|
Retourne la période sous forme d'une chaîne de caractères
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast