CSeries

CSeries est la classe de base pour accéder aux séries de données de la Bibliothèque Standard.

Description

La classe CSeries fournit l'accès aux fonctions des séries de données MQL5 à tous ses descendants.

Déclaration

class CSeries: public CArrayObj

Titre

#include <Indicators\Series.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayObj CSeries Descendants directs CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Méthodes de Classe

Attributs Name Retourne le nom de la série de données ou de l'indicateur BuffersTotal Retourne le nombre de buffers d'une série de données ou d'un indicateur Timeframe Retourne le flag de la période de la série de données ou de l'indicateur Symbol Retourne le symbole de la série de données ou de l'indicateur Period Retourne la période de la série de données ou de l'indicateur RefreshCurrent Retourne/Définit le flag de mise à jour des données courantes Méthodes d'Accès aux Données virtual BufferResize Définit la taille du buffer de la série de données ou de l'indicateur Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour les données de la série de données ou de l'indicateur PeriodDescription Retourne la période sous forme d'une chaîne de caractères