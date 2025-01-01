Classes de Base et Classes Annexes des Indicateurs Techniques et des Séries de Données

Cette section contient les détails techniques des classes de base et des classes annexes des indicateurs techniques et des séries de données, ainsi qu'une description des composants correspondant de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Classe/groupe Description CSpreadBuffer Classe du buffer de l'historique du spread CTimeBuffer Classe du buffer de l'historique des prix d'ouverture CTickVolumeBuffer Classe du buffer de l'historique des volumes des ticks CRealVolumeBuffer Classe du buffer de l'historique des volumes réels CDoubleBuffer Classe de base du buffer de données de type double COpenBuffer Classe du buffer des prix d'ouverture CHighBuffer Classe du buffer des prix les plus hauts CLowBuffer Classe du buffer des prix les plus bas CCloseBuffer Classe du buffer des prix de clôture CIndicatorBuffer Classe du buffer de l'indicateur technique CSeries Classe de base pour l'accès aux données des séries de données CPriceSeries Classe de base pour l'accès aux prix CIndicator Classe de base d'un indicateur technique CIndicators Collection d'indicateurs techniques et de séries de données