Classes de Base et Classes Annexes des Indicateurs Techniques et des Séries de Données

Cette section contient les détails techniques des classes de base et des classes annexes des indicateurs techniques et des séries de données, ainsi qu'une description des composants correspondant de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Classe/groupe

Description

CSpreadBuffer

Classe du buffer de l'historique du spread

CTimeBuffer

Classe du buffer de l'historique des prix d'ouverture

CTickVolumeBuffer

Classe du buffer de l'historique des volumes des ticks

CRealVolumeBuffer

Classe du buffer de l'historique des volumes réels

CDoubleBuffer

Classe de base du buffer de données de type double

COpenBuffer

Classe du buffer des prix d'ouverture

CHighBuffer

Classe du buffer des prix les plus hauts

CLowBuffer

Classe du buffer des prix les plus bas

CCloseBuffer

Classe du buffer des prix de clôture

CIndicatorBuffer

Classe du buffer de l'indicateur technique

CSeries

Classe de base pour l'accès aux données des séries de données

CPriceSeries

Classe de base pour l'accès aux prix

CIndicator

Classe de base d'un indicateur technique

CIndicators

Collection d'indicateurs techniques et de séries de données

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare