Classes de Base et Classes Annexes des Indicateurs Techniques et des Séries de Données
Cette section contient les détails techniques des classes de base et des classes annexes des indicateurs techniques et des séries de données, ainsi qu'une description des composants correspondant de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
|
Classe/groupe
|
Description
|
Classe du buffer de l'historique du spread
|
Classe du buffer de l'historique des prix d'ouverture
|
Classe du buffer de l'historique des volumes des ticks
|
Classe du buffer de l'historique des volumes réels
|
Classe de base du buffer de données de type double
|
Classe du buffer des prix d'ouverture
|
Classe du buffer des prix les plus hauts
|
Classe du buffer des prix les plus bas
|
Classe du buffer des prix de clôture
|
Classe du buffer de l'indicateur technique
|
Classe de base pour l'accès aux données des séries de données
|
Classe de base pour l'accès aux prix
|
Classe de base d'un indicateur technique
|
Collection d'indicateurs techniques et de séries de données
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CObject