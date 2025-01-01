DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiBands 

CiBands

La classe CiBands permet d'utiliser l'indicateur technique des Bandes de Bollinger®.

Description

La classe CiBands fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur des Bandes de Bollinger.

Déclaration

   class CiBands: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiBands

Méthodes de Classe

Attributs

 

MaPeriod

Retourne la période de lissage

MaShift

Retourne le décalage horizontal

Deviation

Retourne la déviation

Applied

Retourne le type de prix ou le handle à appliquer

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Base

Retourne l'élément du buffer de la ligne de base

Upper

Retourne l'élément du buffer de la ligne supérieure

Lower

Retourne l'élément du buffer de la ligne inférieure

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription