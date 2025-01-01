- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Create
Crée l'indicateur with specified parameters.
|
bool Create(
Paramètres
symbol
[in] Nom du symbole.
period
[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).
type
[in] Type de l'indicateur (énumération ENUM_INDICATOR).
num_params
[in] Nombre de paramètres de l'indicateur.
params
[in] Référence sur le tableau de paramètres de l'indicateur.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.