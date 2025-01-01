Create

Crée l'indicateur with specified parameters.

bool Create(

const string symbol,

const ENUM_TIMEFRAMES period,

const ENUM_INDICATOR type,

const int num_params,

const MqlParam& params[]

)

Paramètres

symbol

[in] Nom du symbole.

period

[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in] Type de l'indicateur (énumération ENUM_INDICATOR).

num_params

[in] Nombre de paramètres de l'indicateur.

params

[in] Référence sur le tableau de paramètres de l'indicateur.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.