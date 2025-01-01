DocumentationSections
Create

Crée l'indicateur with specified parameters.

bool  Create(
   const string           symbol,         // symbole
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,         // période
   const ENUM_INDICATOR   type,           // type
   const int              num_params,     // nombre de paramètres
   const MqlParam&        params[]        // référence sur le tableau des paramètres
   )

Paramètres

symbol

[in]  Nom du symbole.

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in]  Type de l'indicateur (énumération ENUM_INDICATOR).

num_params

[in]  Nombre de paramètres de l'indicateur.

params

[in]  Référence sur le tableau de paramètres de l'indicateur.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.