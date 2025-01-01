DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCIndicatorDeleteFromChart 

DeleteFromChart

Enlève l'indicateur du graphique.

bool  DeleteFromChart(
   const long  chart,     // Identifiant du graphique
   const int  subwin      // sous-fenêtre du graphique
   )

Paramètres

chart

[in]  Identifiant du graphique.

subwin

[in]  Sous-fenêtre du graphique.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.