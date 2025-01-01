- FreeMode
Delete
Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée.
bool Delete(
Paramètres
pos
[in] Position dans le tableau de l'élément à supprimer.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être supprimé.
Note
Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Delete(int)