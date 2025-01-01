DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjDelete 

Delete

Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée.

bool  Delete(
   int  pos      // Position
   )

Paramètres

pos

[in]  Position dans le tableau de l'élément à supprimer.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être supprimé.

Note

Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Delete(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }