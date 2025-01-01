DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursOscillateursCiStochastic 

CiStochastic

La classe CiChaikin permet d'utiliser l'indicateur technique Stochastique.

Description

La classe CiStochastic fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Stochastique.

Déclaration

   class CiStochastic: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

Méthodes de Classe

Attributs

 

Kperiod

Retourne la période de lissage de la ligne %K

Dperiod

Retourne la période de lissage de la ligne %D

Slowing

Retourne la période de ralentissement

MaMethod

Retourne la méthode de lissage

PriceField

Type de prix (Low/High ou Close/Close) à appliquer

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer de la ligne de base

Signal

Retourne l'élément du buffer de la ligne de signal

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription