CiStochastic
La classe CiChaikin permet d'utiliser l'indicateur technique Stochastique.
Description
La classe CiStochastic fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Stochastique.
Déclaration
|
class CiStochastic: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiStochastic
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage de la ligne %K
|
Retourne la période de lissage de la ligne %D
|
Retourne la période de ralentissement
|
Retourne la méthode de lissage
|
Type de prix (Low/High ou Close/Close) à appliquer
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne de base
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne de signal
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription