Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayObjAt 

At

Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée.

CObject*  At(
   int  pos      // Position 
   )

Paramètres

pos

[in]  Position de l'élément désiré dans le tableau.

Valeur de Retour

La valeur de l'élément en cas de succès, NULL si la position donnée n'existe pas.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::At(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      CObject *result=array.At(i);
      if(result==NULL)
        {
         //--- Erreur de lecture du tableau
         printf("Get element error");
         delete array;
         return;
        }
      //--- utilisation de l'élément
      //--- . . .
     }
   delete array;
  }