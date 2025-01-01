Darstellung des Charts

Preischarts können durch drei Verfahren dargestellt werden:

in Form von Bars;

in Form von Kerzen;

in Form von einer gebrochenen Linie.

Konkretes Verfahren der Darstellung vom Preischart ist durch die Funktion ChartSetInteger(handle_des Digramms,CHART_MODE, Typ_des_Charts) eingesetzt, wo Typ_des_Charts – einer der Werte von Enumeration ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

Identifikator Beschreibung CHART_BARS Darstellung in Form von Bars CHART_CANDLES Darstellung in Form von japanischen Kerzen CHART_LINE Darstellung in Form einer Linie, gezogen an den Preisen Close

für Andeutung des Image-Betrieves auf dem Preischart wird die Funktion ChartSetInteger(handle_des Charts, CHART_SHOW_VOLUMES,Chart_Typ) verwendet, wo Chart_Typ einer der Werte von Enumeration ENUM_CHART_VOLUME_MODE ist.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Identifikator Beschreibung CHART_VOLUME_HIDE Volumen nicht gezeigt CHART_VOLUME_TICK Tickvolumen CHART_VOLUME_REAL Handelsvolumen

Beispiel:

//--- bekommen handle des laufenden Charts

long handle=ChartID();

if(handle>0) // wenn es gelungen ist, geben wir zuaetzliche Einstellungen vor

{

//--- stellen wir auto-panning ab

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- tragen wir den Chart rechtsbündig ein

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- stellen wir in Form von Kerzen dar

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- laufen wir um 100 Bars vom Anfang der Geschichte

//--- stellen wir Darstellung von Tickvolumen ein

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}

