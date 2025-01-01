- Typen der Chartereignisse
- Chartperioden
- Charteigenschaften
- Positionieren des Charts
- Darstellung des Charts
- Beispiele von Arbeiten mit dem Chart
Preischarts können durch drei Verfahren dargestellt werden:
- in Form von Bars;
- in Form von Kerzen;
- in Form von einer gebrochenen Linie.
Konkretes Verfahren der Darstellung vom Preischart ist durch die Funktion ChartSetInteger(handle_des Digramms,CHART_MODE, Typ_des_Charts) eingesetzt, wo Typ_des_Charts – einer der Werte von Enumeration ENUM_CHART_MODE.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
CHART_BARS
|
Darstellung in Form von Bars
|
CHART_CANDLES
|
Darstellung in Form von japanischen Kerzen
|
CHART_LINE
|
Darstellung in Form einer Linie, gezogen an den Preisen Close
für Andeutung des Image-Betrieves auf dem Preischart wird die Funktion ChartSetInteger(handle_des Charts, CHART_SHOW_VOLUMES,Chart_Typ) verwendet, wo Chart_Typ einer der Werte von Enumeration ENUM_CHART_VOLUME_MODE ist.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Volumen nicht gezeigt
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Tickvolumen
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Handelsvolumen
Beispiel:
|
//--- bekommen handle des laufenden Charts
