Preischarts können durch drei Verfahren dargestellt werden:

  • in Form von Bars;
  • in Form von Kerzen;
  • in Form von einer gebrochenen Linie.

Konkretes Verfahren der Darstellung vom Preischart ist durch die Funktion ChartSetInteger(handle_des Digramms,CHART_MODE, Typ_des_Charts) eingesetzt, wo  Typ_des_Charts – einer der Werte von Enumeration  ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

Identifikator

Beschreibung

CHART_BARS

Darstellung in Form von Bars

CHART_CANDLES

Darstellung in Form von japanischen Kerzen

CHART_LINE

Darstellung in Form einer Linie, gezogen an den Preisen Close

für Andeutung des Image-Betrieves auf dem Preischart wird die Funktion ChartSetInteger(handle_des Charts, CHART_SHOW_VOLUMES,Chart_Typ) verwendet, wo Chart_Typ einer der Werte von Enumeration  ENUM_CHART_VOLUME_MODE ist.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Identifikator

Beschreibung

CHART_VOLUME_HIDE

Volumen nicht gezeigt

CHART_VOLUME_TICK

Tickvolumen

CHART_VOLUME_REAL

Handelsvolumen

Beispiel:

//--- bekommen handle des laufenden Charts
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // wenn es gelungen ist, geben wir zuaetzliche Einstellungen vor
     {
      //--- stellen wir auto-panning ab
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- tragen wir den Chart rechtsbündig ein 
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- stellen wir in Form von Kerzen dar
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- laufen wir um 100 Bars vom Anfang der Geschichte 
      //--- stellen wir Darstellung von Tickvolumen ein 
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
     }

