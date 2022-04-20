黄金，黄金和XAUUSD

值得在1130点买入黄金吗？

 
娼者。

黄金是否值得在1130点买入？

当然了
 
娼者。

黄金是否值得在1130点买入？

早期
 
钦吉斯-加夫柳什卡耶夫
当然了

利润应该固定在什么数字上？

 

补给

无论如何，它都会向右转。

 

这里只有程序员吗？

是不是根本就没有人在交易？

出仓的价格是多少？

 
在1140.8点平仓，认为年利率3640%是相当可观的利润。
 
prostotrader:
在1140.8点平仓，认为3640%的年利率是相当不错的利润。

祝贺你!

我在交易所做得不好--似乎外汇的许多东西在那里不起作用--例如，疯狂的趋势发生时没有回撤。

 

我最初提出这个问题有几个原因。

1.黄金，几年来价格一直在下降，从各种渠道开采和提炼（整理到99.99%）的成本

被定义为每金衡盎司1000-1100美元。

似乎是 "下一步该在哪里跌倒？"

2.但如果你看一下USD_INDEX，就不难发现其强劲的趋势和上升潜力，尤其是

从特朗普关于美国经济增长、中东地区彻底失败和欧洲陷入困境的声明中，我们可以看到巨大的期望。

3.黄金统计

今天，世界上46%的黄金购买是为了投资（36%）和政府储备目的（10%）。

而世界上34%的黄金是死物。

这意味着结束对黄金的投资会使黄金的需求减少一半。

和抛售的投资储备可以满足市场多年的需求。

但这还不是全部：消耗的黄金中有37%不是开采出来的，而是从回收中获得的。

(今天回收黄金的成本不超过每盎司600-650美元)

因此，事实证明，黄金 "滑落 "的水平远远超过其生产成本。

我个人认为在每金衡制盎司750-800美元的区域。

你有什么看法？

 
娼者。

我认为没有增长的先决条件，我认为价格会下降。也许增长将在1月，2月，届时黄金价格的季节性增长将生效。
 
prostotrader:
在1140.8关闭了一个头寸，认为3640%的年利率是一个相当不错的利润。
以前是1美元，现在是36美元......酷
