黄金，黄金和XAUUSD
你好!
黄金是否值得在1130点买入？
你好!
黄金是否值得在1130点买入？
当然了
利润应该固定在什么数字上？
补给
无论如何，它都会向右转。
这里只有程序员吗？
是不是根本就没有人在交易？
出仓的价格是多少？
我最初提出这个问题有几个原因。
1.黄金，几年来价格一直在下降，从各种渠道开采和提炼（整理到99.99%）的成本
被定义为每金衡盎司1000-1100美元。
似乎是 "下一步该在哪里跌倒？"
2.但如果你看一下USD_INDEX，就不难发现其强劲的趋势和上升潜力，尤其是
从特朗普关于美国经济增长、中东地区彻底失败和欧洲陷入困境的声明中，我们可以看到巨大的期望。
3.黄金统计
今天，世界上46%的黄金购买是为了投资（36%）和政府储备目的（10%）。
而世界上34%的黄金是死物。
这意味着结束对黄金的投资会使黄金的需求减少一半。
和抛售的投资储备可以满足市场多年的需求。
但这还不是全部：消耗的黄金中有37%不是开采出来的，而是从回收中获得的。
(今天回收黄金的成本不超过每盎司600-650美元)
因此，事实证明，黄金 "滑落 "的水平远远超过其生产成本。
我个人认为在每金衡制盎司750-800美元的区域。
你有什么看法？
你好!
值得在1130点买入黄金吗？