从图表中可以看出，将有事情发生，价格可能会下降。
价格不可能无止境地增长，就像一棵树，它也要休息。
短于8月的高点。它将去哪里？
拿出一个后知后觉的图表，问去哪里，这不是很正确。这张图是从现在指向过去的，有一个参考点--金本位制 的消亡。
好吧，我来回答--如果我们回到金本位制，目前美元的黄金价格是每盎司5000至7000美元，而且还在上升。
我理解这是个全球性的灾难，但它确实是。
你是我们的 "显而易见的船长"!
如果我在栅栏上写道，黄金的价格取决于太阳周期，白银取决于月相，你会相信我吗？
当然，黄金的价格，就像任何其他商品一样，包括货币、比特币、指数等都是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价值与美元指数直接相关。
但这里的好奇心是，可以发现太阳周期和一些历史事件之间的联系。(还有市场活动）。
当然，我们不应该写在围栏上（可能会被误解））。)
不，黄金要高得多，那俄罗斯怎么会发财呢，其实他们那里有很多现金，正在印制和印制自己的糖果，连圣诞老人都没有这么多的糖果来包装，他们不知道在哪里投资，他们说有几千亿的缓存 ...他们想挑起战争，所以就把他们抛向黄金和比特币。 比特币也不是一个选择，一旦恐怖分子袭击数据中心，一切都完了。这是一把双刃剑，黄金也是珠宝的原材料，所以他们怎么能以高昂的价格从零售业买回来呢？
我已经很久没有来过这里了。你是在飞往火星吗？
而我对太阳的想法仍然是活的）。
世界上的情况希望能好一些，因为情况要糟糕得多。
货币很快就会被印透，贵金属将很容易被高价买走。
纸张的价值可能为零，而金属将保持价值。当然，不是纸质金属，是世界上聪明的头头们创造的。
但这里有一个好奇心，已经放弃黄金的国家......未来的趋势是什么？
问题
未来的趋势是类似于方块三连体的东西。这甚至是无法想象的。
你可以...