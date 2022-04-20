黄金，黄金和XAUUSD - 页 87 1...808182838485868788899091929394...100 新评论 mixail789 mixajlof 2022.01.25 19:40 #861 黄金继续上涨，ETF-GLD交易 mixail789 mixajlof 2022.01.25 19:42 #862 关于XAUCHF的交易 [删除] 2022.01.25 21:02 #863 Алексей Тарабанов #:是的，通常是这样的。让我们等待吧。 它已经成功了--现在一定是有点反弹了！？ Алексей Тарабанов 2022.01.25 21:06 #864 SanAlex #:工作了 - 现在一定是有点反弹了！？ 只是，这一天的结束。 [删除] 2022.01.25 21:10 #865 Алексей Тарабанов #:只是，这一天的结束。 XAU/USD=Daily 看起来像1770.99正在考虑在这里反弹？ Алексей Тарабанов 2022.01.25 21:15 #866 SanAlex #:XAU/USD=Daily 看起来像1770.99正在考虑反弹到这里？ 在我看来是的。钱多，不需要股票，因此黄金。 Serqey Nikitin 2022.01.26 04:07 #867 分析。 目前的状态是呈上升趋势，但仍在亏损（ind.3下降）... 最佳解决方案：暂时离开市场，等待所有 指数向一个方向逆转。 [删除] 2022.01.27 07:41 #868 SanAlex #:XAU/USD=Daily 看上去1770.99会在这里反弹？ XAU/USD-H1 今天可能会回到1827.86，并继续进一步下降到1770.99。虽然，如果它在 1833.05上方移动，它可能会向上逆转。 Serqey Nikitin 2022.01.27 07:58 #869 SanAlex #:XAU/USD-H1今天可能会回到1827.86并继续进一步下跌至1770.99。尽管如果在 1833.05上方盘整，它可能会向上逆转。 分析。 目前的状态是向下的趋势（所有指标都在下降）。 为了固定位置，等待三个最快指标的逆转......虽然收盘可以设置在一个较小的图表，例如30分钟......。 总有一些选择... mixail789 mixajlof 2022.02.07 19:28 #870 XAUAUD 交易 1...808182838485868788899091929394...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
黄金继续上涨，ETF-GLD交易
关于XAUCHF的交易
是的，通常是这样的。让我们等待吧。
它已经成功了--现在一定是有点反弹了！？
工作了 - 现在一定是有点反弹了！？
只是，这一天的结束。
XAU/USD=Daily 看起来像1770.99正在考虑在这里反弹？
在我看来是的。钱多，不需要股票，因此黄金。
分析。
目前的状态是呈上升趋势，但仍在亏损（ind.3下降）...
最佳解决方案：暂时离开市场，等待所有 指数向一个方向逆转。
XAU/USD-H1 今天可能会回到1827.86，并继续进一步下降到1770.99。虽然，如果它在 1833.05上方移动，它可能会向上逆转。
目前的状态是向下的趋势（所有指标都在下降）。
为了固定位置，等待三个最快指标的逆转......虽然收盘可以设置在一个较小的图表，例如30分钟......。
总有一些选择...
XAUAUD 交易