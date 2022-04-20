黄金，黄金和XAUUSD - 页 87

黄金继续上涨，ETF-GLD交易


 

关于XAUCHF的交易


Алексей Тарабанов #:

是的，通常是这样的。让我们等待吧。

它已经成功了--现在一定是有点反弹了！？

XAUUSDM30

 
SanAlex #:

工作了 - 现在一定是有点反弹了！？


只是，这一天的结束。

Алексей Тарабанов #:

只是，这一天的结束。

XAU/USD=Daily 看起来像1770.99正在考虑在这里反弹？

XAUUSDDaily 1770.99

 
SanAlex #:

XAU/USD=Daily 看起来像1770.99正在考虑反弹到这里？


在我看来是的。钱多，不需要股票，因此黄金。

 

分析。

目前的状态是呈上升趋势，但仍在亏损（ind.3下降）...

最佳解决方案：暂时离开市场，等待所有 指数向一个方向逆转。

SanAlex #:

XAU/USD=Daily 看上去1770.99会在这里反弹？

XAU/USD-H1 今天可能会回到1827.86，并继续进一步下降到1770.99。虽然，如果它在 1833.05上方移动，它可能会向上逆转

xauusdh1 1827.86

 
SanAlex #:

XAU/USD-H1今天可能会回到1827.86并继续进一步下跌至1770.99。尽管如果在 1833.05上方盘整，它可能会向上逆转


分析。

目前的状态是向下的趋势（所有指标都在下降）。

为了固定位置，等待三个最快指标的逆转......虽然收盘可以设置在一个较小的图表，例如30分钟......。


总有一些选择...

 

XAUAUD 交易


