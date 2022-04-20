黄金，黄金和XAUUSD - 页 60

denis.eremin:

昨天制药公司没有出现强劲的反弹--它们已经上涨了一段时间，从夏天开始。

辉瑞公司上涨8.7%，BioNtech公司比周一上涨9.8%。

而连锁影院涨势强劲--AMC娱乐公司上涨44%，Cinemark上涨35%

对一种尚未开始生产的疫苗非常乐观，很多东西仍然可以改变

 
VVT:

对该疫苗非常乐观，它尚未开始生产，很多东西仍然可以改变

该疫苗已在一项有3万多名志愿者参加的III期试验中进行了测试。

辉瑞公司计划在今年年底前发布5000万剂药物--在一个月内完成

 
似乎没有人想卖)
VVT:
貌似没有人愿意卖)
我在1865年买的，拿1950年的。
 
Vladimir Baskakov:
我在1,865买的，拿1,950。

停在哪里？风险是什么？整个存款？

Sergey Lazarenko:

停在哪里？风险是什么？整个存款？

你需要它做什么，让我们去20个点，我将把布
 
Vladimir Baskakov:
你需要它做什么，把20个点移开，我就把布

想知道交易的风险/利润是多少

Sergey Lazarenko:

想知道交易的风险/利润是多少

我留下30-40个点的自由资金
 

黄金被卡在镜面层附近


 

显然，有人在四处采购？

