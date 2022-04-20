黄金，黄金和XAUUSD - 页 80 1...737475767778798081828384858687...100 新评论 Mikhail Simakov 2021.06.11 18:13 #791 再次购买？ Uladzimir Izerski 2021.06.11 19:43 #792 Serqey Nikitin:关于H3的分析 :当然，趋势是向上的。但是现在--回调。最佳解决方案--目前--退出市场......等待所有 指标转向一个方向，包括1小时图...... 你的图表上没有趋势的迹象。暂时合并）。我们不知道命运将转向何处。 Serqey Nikitin 2021.06.12 04:40 #793 Uladzimir Izerski:你的图表上没有趋势的迹象。暂时合并）。你永远不知道命运会转向哪里。 这就对了...回调可能会变成一个新的趋势。但这并不经常发生... 确切地说，在这种情况下，你需要等待（离开市场），直到在其他图表上得到确认。 "上帝保护花钱的人，但不是花钱的人......"（"上帝保护花钱的人"）。(大众的智慧)。 Mikhail Simakov 2021.06.12 04:43 #794 Serqey Nikitin:这就对了...回调可以发展成一个新的趋势。但这并不经常发生...确切地说，在这种情况下，你需要等待（离开市场），直到在其他图表上得到确认。"上帝保护花钱的人，但不是花钱的人......"（"上帝保护花钱的人"）。(大众的智慧)。 价格可以去任何地方，但我认为要做空。 Serqey Nikitin 2021.06.12 04:46 #795 Mikhail Simakov: 价格可以去任何地方，但我认为是短的。 怎么这么着急，是不是有什么地方被挤压了？ Serqey Nikitin 2021.06.12 05:20 #796 分析。 虽然趋势是向上的... 要做出决定--我们需要完全清楚：所有指标向一个方向逆转......。 [删除] 2021.06.12 07:06 #797 有点准备捏1840年--从那里到上层的感觉 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 有了这些反转，应该可以快速地踩住和捏住1840年的情况。 Mikhail Simakov 2021.06.12 07:46 #798 Serqey Nikitin: 有什么好着急的？......是不是有什么地方被挤压了？ 我不着急，我很清楚，或者说，正确的短线信号已经过去了。龙的延续是看不到的。此外，在这种情况下，仪器可能会急剧下降，那可能就不需要着急了。P.s.但有那么多次我都是错的......) Serqey Nikitin 2021.06.12 08:05 #799 Mikhail Simakov: 我并不着急，对我来说，一切都很清楚，或者说，必要的短线信号已经过去。龙的延续是不可见的。此外，在这种情况下，仪器可能会急剧下降，那就没有必要急于求成了。 。 P.s.但有那么多次我都是错的......) 如果市场真的有趋势，那就不是三小时的事了，你不能迟到...... 主要的错误是把强烈的回撤与趋势混为一谈......看看12小时图，注意上一个趋势中的回撤次数......而这些回撤并不亚于当前的趋势! Mikhail Simakov 2021.06.12 08:49 #800 Serqey Nikitin:如果市场真的有趋势，那就不是三小时的事了，你不能迟到......主要的错误是把强烈的回撤与趋势混为一谈......看看12小时图，注意上一个趋势中的回撤次数......而那些回撤并不比现在的回撤少！这也是一种错误。 附加的文件： Screenshot_20210612-134803.png 130 kb 1...737475767778798081828384858687...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于H3的分析 :
当然，趋势是向上的。
但是现在--回调。
最佳解决方案--目前--退出市场......等待所有 指标转向一个方向，包括1小时图......
你的图表上没有趋势的迹象。暂时合并）。我们不知道命运将转向何处。
你的图表上没有趋势的迹象。暂时合并）。你永远不知道命运会转向哪里。
这就对了...回调可能会变成一个新的趋势。但这并不经常发生...
确切地说，在这种情况下，你需要等待（离开市场），直到在其他图表上得到确认。
"上帝保护花钱的人，但不是花钱的人......"（"上帝保护花钱的人"）。(大众的智慧)。
这就对了...回调可以发展成一个新的趋势。但这并不经常发生...
确切地说，在这种情况下，你需要等待（离开市场），直到在其他图表上得到确认。
"上帝保护花钱的人，但不是花钱的人......"（"上帝保护花钱的人"）。(大众的智慧)。
价格可以去任何地方，但我认为是短的。
分析。
虽然趋势是向上的...
要做出决定--我们需要完全清楚：所有指标向一个方向逆转......。
有点准备捏1840年--从那里到上层的感觉
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
有了这些反转，应该可以快速地踩住和捏住1840年的情况。
有什么好着急的？......是不是有什么地方被挤压了？
我并不着急，对我来说，一切都很清楚，或者说，必要的短线信号已经过去。龙的延续是不可见的。此外，在这种情况下，仪器可能会急剧下降，那就没有必要急于求成了。 。
如果市场真的有趋势，那就不是三小时的事了，你不能迟到......
主要的错误是把强烈的回撤与趋势混为一谈......看看12小时图，注意上一个趋势中的回撤次数......而这些回撤并不亚于当前的趋势!
如果市场真的有趋势，那就不是三小时的事了，你不能迟到......
主要的错误是把强烈的回撤与趋势混为一谈......看看12小时图，注意上一个趋势中的回撤次数......而那些回撤并不比现在的回撤少！这也是一种错误。