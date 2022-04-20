黄金，黄金和XAUUSD - 页 80

Serqey Nikitin:

关于H3的分析 :

当然，趋势是向上的。

但是现在--回调。

最佳解决方案--目前--退出市场......等待所有 指标转向一个方向，包括1小时图......

Uladzimir Izerski:

这就对了...回调可能会变成一个新的趋势。但这并不经常发生...

确切地说，在这种情况下，你需要等待（离开市场），直到在其他图表上得到确认。

Serqey Nikitin:

价格可以去任何地方，但我认为要做空。
 
Mikhail Simakov:
价格可以去任何地方，但我认为是短的。
分析。

虽然趋势是向上的...

要做出决定--我们需要完全清楚：所有指标向一个方向逆转......。

有点准备捏1840年--从那里到上层的感觉

XAUUSDH4

有了这些反转，应该可以快速地踩住和捏住1840年的情况。

 
Serqey Nikitin:
我不着急，我很清楚，或者说，正确的短线信号已经过去了。龙的延续是看不到的。此外，在这种情况下，仪器可能会急剧下降，那可能就不需要着急了。
Mikhail Simakov:
我并不着急，对我来说，一切都很清楚，或者说，必要的短线信号已经过去。龙的延续是不可见的。此外，在这种情况下，仪器可能会急剧下降，那就没有必要急于求成了。 。
如果市场真的有趋势，那就不是三小时的事了，你不能迟到......

Serqey Nikitin:

