黄金，黄金和XAUUSD - 页 85

新评论
 
mixail789 mixajlof #:

季度黄金供应和需求统计 .


又是你？

 
Vladimir Baskakov #:

除了出于怜悯，订阅你有什么意义？

[删除]  
Andrei Trukhanovich #:

除了出于怜悯，订阅你有什么意义？

所以你还没有得到它，好吧，努力吧。
 

2021年第三季度增加和减少黄金储备的国家


 
Алексей Тарабанов #:

又是你？

是的，又是我。

 

我对黄金的看法


 
mixail789 mixajlof #:

我对黄金的看法


分析。


目前的情况是向下的趋势（所有指标都在下降）....

现在谈论反转还为时过早......，没有任何一个指标是向上的......。

 

一笔小小的黄金交易


 
mixail789 mixajlof #:

我对黄金的看法


分析2022.01.07 20:01


 
Serqey Nikitin #:

分析。


目前的情况是向下的趋势（所有指标都在下降）....

现在谈论反转还为时过早......，没有一个指标是上升的......。

目前的情况是向上的趋势（所有的指标都是积极的）......。

对信号的三重确认使人们对交易员行动的正确性充满信心 ...

1...787980818283848586878889909192...100
新评论