我会跳过它--一个月的自制维诺酒就可以了--我现在就可以做，但那样我就不会离开厕所了。
这就是我喜欢他们的地方；他们不要求增加加班费或根本不要求加班费，他们不要求在8月放假，他们不抱怨歧视，他们没有月经或头痛。我不明白为什么他们被称为顾问或专家，但不管怎样，只要他们工作得好就可以了:))
您在图表窗口左侧的垂直平面上是否有以前的分形，或者是什么？一般来说，这些都是由机器人来画，还是由你来画？
按顺序排列。
在每个图表的左侧可以画出按其他操作尺度计算的阻力和支撑位（其他波浪位）。
我自己展示了波浪顶的符号。
该程序实时检查是否符合DML &EWA技术的波浪分析规则，并根据给定的键盘命令，从选定的波浪顶部产生构建安德鲁斯的Pitchfork、Schiff线或斐波那契 价格和时间水平。
所有的建筑都显示为下一个发展中的波浪的设置。
去过网站，一切正常，谢谢。
9月24日，我在以下信号中走出了推销。
部分决定的合理性得到确认，但安德鲁斯的修正干草叉的分钟 大波级别的终点线没有得到测试，仍有一些不完整。
也就是说，在这个波段水平上，向上的反转没有得到确认。
不确定性。
结论：
考虑到一些不确定性--在突破或反弹之前，从安德鲁斯的Pitchfork数据的初始和参考线的Minuette 波段水平的阻挡中出手。
跌至1670是有保证的。在一个正常的MACD上
保证是太自信了，我想用很有可能这个词 :)
你到底是海伦，还是海伦（雄鹿）？