VVT:

点点提醒:))))我的预测 -> 交易周结束了，商店关门了，最好把机器人打掉，这样它就不会做傻事了 :))

我会跳过它--一个月的自制维诺酒就可以了--我现在就可以做，但那样我就不会离开厕所了。

 
VVT:

点点提醒:))))

机器人的交易稍后结束

;)

 
Renat Akhtyamov:

机器人的交易稍后结束

;)

这就是我喜欢他们的地方；他们不要求增加加班费或根本不要求加班费，他们不要求在8月放假，他们不抱怨歧视，他们没有月经或头痛。我不明白为什么他们被称为顾问或专家，但不管怎样，只要他们工作得好就可以了:))

年销售量为1874，TR为1770
 
VVT:

...

您在图表窗口左侧的垂直平面上是否有以前的分形，或者是什么？一般来说，这些都是由机器人来画，还是由你来画？

按顺序排列。

在每个图表的左侧可以画出按其他操作尺度计算的阻力和支撑位（其他波浪位）。

我自己展示了波浪顶的符号。
该程序实时检查是否符合DML &EWA技术的波浪分析规则，并根据给定的键盘命令，从选定的波浪顶部产生构建安德鲁斯的Pitchfork、Schiff线或斐波那契 价格和时间水平
所有的建筑都显示为下一个发展中的波浪的设置。

 
Igor Bebeshin:

按顺序排列。

去过网站，一切正常，谢谢。

 

9月24日，我在以下信号中走出了推销。


  1. 与安德鲁斯修正音叉高级分钟 波水平的端线相交的区域，测试安德鲁斯音叉迷你 波水平的希夫线。
  2. 测试安德鲁斯的Pitchfork下降次米努特 波段水平的终点线。
  3. 这个决定是根据这些信号做出的，因为我无法在周五进行交易，而且我尽量不为周末留出交易。
    部分决定的合理性得到确认，但安德鲁斯的修正干草叉的分钟 大波级别的终点线没有得到测试，仍有一些不完整。
  4. 现在怎么办？为了理解，让我们在所谓形成的顶部建立一个反转的安德鲁斯的Pitchfork。
  5. 安德鲁斯的分钟 波级别的Pitchfork的红色区域边界没有被突破。
    也就是说，在这个波段水平上，向上的反转没有得到确认。
  6. 但是干草叉的控制线也没有被突破；也就是说，没有取消反转的情况。
    不确定性。
  7. 相反，在较年轻的Minuette 波段，红色区域的边界已经被打破，也就是说，在这个波段水平上的向上反转或修正得到了确认。
  8. 确认或取消修正或向上反转将是反弹或突破该安德鲁斯叉的初始线和参考线的阻挡。

结论
考虑到一些不确定性--在突破或反弹之前，从安德鲁斯的Pitchfork数据的初始和参考线的Minuette 波段水平的阻挡中出手。

Igor Bebeshin:

跌至1670点是有保证的。在一个正常的MACD上
 
Vladimir Baskakov:
跌至1670是有保证的。在一个正常的MACD上

保证是太自信了，我想用很有可能这个词 :)

 
VVT:

保证是一个过于自信的词，我会 很可能这个词 :)

你到底是海伦，还是海伦（雄鹿）？

