黄金，黄金和XAUUSD - 页 61

Roman Kutemov:

很明显，有人在那里购物？

谁会在那里买东西？也许恰恰相反，市场上没有人，所以它是静止的，看看所有货币对的图表吧

 
Алексей Тарабанов:
Vitaly Muzichenko:

Алексей Тарабанов:

Vitaly Muzichenko:

Алексей Тарабанов:

Vitaly Muzichenko:

:)

 

Александр:

就像...如果有一根蜡烛，就意味着有成交量，如果有成交量，就有交易。

从目前的图表来看，应该有一个良好的运动。

P.S. 看一下螺柱，买家比卖家多。

