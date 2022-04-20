黄金，黄金和XAUUSD - 页 12 1...5678910111213141516171819...100 新评论 Vitaly Muzichenko 2018.03.02 00:25 #111 尤里-科斯廷。 对我来说，黄金是一个比货币更充分的工具）。与玉米、猪肉和日元完全一样。 Yurii Kostin 2018.03.05 17:43 #112 简而言之，我不做算命，我根据情况工作，看到某些事件并做出决定。我将尝试在这里发几个帖子，也许有人会感兴趣。我只做黄金的期货交易。我进行日内和中期交易。大多数情况下，它是在一周内。 在欧洲时段开盘时，有一系列的事件为盘中走势定下了趋势。在Ask上有一系列良好的累积交易（小黄钻），加上日内高频交易的方向变化。累积的交易是以小手进行的，但是是一系列的。在目前的情况下，这是一个净空头头寸，它带有一定的目标。目标1320-1316。进一步说赫兹，1320已经达到了。需要观看和观察。我再次强调，我不是在猜测，而是在观察目前的情况并做出决定。 Yurii Kostin 2018.03.07 07:11 #113 修正运动发生在预期的1320-1316区域。昨天，系统性的出价人非常明确和有力，将价格推向1342。在过去的一天里，期货的OI已经上升了+10k。 目前，我们必须等待。总的来说，目前的情况仍然是漫长的。我们需要等待竞价止损的破裂和一组破位的短线，这将为进一步的做多提供理由。多头进入的目标是1332-1329区域。 Yurii Kostin 2018.03.12 17:33 #114 跌入预期的范围发生了，没有我们需要的交易和确认。让我们再低一点。止损点被打破，远低于3月8日和9日。积累了良好的竞价交易。周五，在美国时段的后半段，整个投标交易的平衡被拉平。唉，黄金在区间内被挤压了。预测还没有意义。黄金正准备行动，我们必须等到3月21日。美联储利率，加上不远处的3月26日有一个期权合约到期。黄金在1315-1300的范围内，对目前的期权合约的兴趣是巨大的，但最近它又下沉到其他合约上，这告诉我们，增长是可能的，但在3月26日之前不会。 Yurii Kostin 2018.03.20 14:50 #115 目前，正在为突破1307-1304水平做准备。系统性参与者正积极努力打破当日的最低点并进一步下跌。下跌将是进一步走高至1350-1400区域的预趋势。我们必须等待美联储和期权合约到期的结束。 Alexander Sevastyanov 2018.03.21 20:28 #116 尤里，这些 "有趣的图片 "是什么？你张贴它们的目的是什么？你如何解释它们？ Yurii Kostin 2018.03.22 08:57 #117 亚历山大-塞瓦斯蒂亚诺夫。 尤里，这些 "有趣的图片 "是什么？你发布这些信息的目的是什么？你如何解释它们？ 这不是有趣的图像。这些数字的每一个元素都是交易，都有一定的特点。所以我分析它们，以做出进入或退出交易的决定。看看目前的情况，你可以准确地说出此刻的符号是什么情况。以昨天的黄金走势为例。有人可以说这是自发的。事实上，它是准备工作的结果。这就是为什么我发布这些图片，并附上一个简短的行动计划--也许有人会对此感兴趣，或者我将找到真正成功的交易者加入到我们的一般聊天中。 NightTrader 2018.03.31 23:02 #118 相当专业的图片，很高兴与我们分享这些信息。 Dimitri Nepomniachtchi 2018.05.07 01:40 #119 向上的开始迫在眉睫，但还没有天体信号的高级期。 虽然有 prostotrader 2018.08.01 15:32 #120 是时候购买了吗？ 1...5678910111213141516171819...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对我来说，黄金是一个比货币更充分的工具）。
与玉米、猪肉和日元完全一样。
简而言之，我不做算命，我根据情况工作，看到某些事件并做出决定。我将尝试在这里发几个帖子，也许有人会感兴趣。我只做黄金的期货交易。我进行日内和中期交易。大多数情况下，它是在一周内。
在欧洲时段开盘时，有一系列的事件为盘中走势定下了趋势。在Ask上有一系列良好的累积交易（小黄钻），加上日内高频交易的方向变化。累积的交易是以小手进行的，但是是一系列的。在目前的情况下，这是一个净空头头寸，它带有一定的目标。目标1320-1316。进一步说赫兹，1320已经达到了。需要观看和观察。我再次强调，我不是在猜测，而是在观察目前的情况并做出决定。
修正运动发生在预期的1320-1316区域。昨天，系统性的出价人非常明确和有力，将价格推向1342。在过去的一天里，期货的OI已经上升了+10k。
目前，我们必须等待。总的来说，目前的情况仍然是漫长的。我们需要等待竞价止损的破裂和一组破位的短线，这将为进一步的做多提供理由。多头进入的目标是1332-1329区域。
跌入预期的范围发生了，没有我们需要的交易和确认。让我们再低一点。止损点被打破，远低于3月8日和9日。积累了良好的竞价交易。周五，在美国时段的后半段，整个投标交易的平衡被拉平。唉，黄金在区间内被挤压了。预测还没有意义。黄金正准备行动，我们必须等到3月21日。美联储利率，加上不远处的3月26日有一个期权合约到期。黄金在1315-1300的范围内，对目前的期权合约的兴趣是巨大的，但最近它又下沉到其他合约上，这告诉我们，增长是可能的，但在3月26日之前不会。
目前，正在为突破1307-1304水平做准备。系统性参与者正积极努力打破当日的最低点并进一步下跌。下跌将是进一步走高至1350-1400区域的预趋势。我们必须等待美联储和期权合约到期的结束。
尤里，这些 "有趣的图片 "是什么？你发布这些信息的目的是什么？你如何解释它们？
向上的开始迫在眉睫，但还没有天体信号的高级期。
是时候购买了吗？