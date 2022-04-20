黄金，黄金和XAUUSD - 页 33

新评论
 

女儿也拿了1.5-2%的安金。世界正在分崩离析。

 
Алексей Тарабанов:

女儿也拿了1.5-2%的安金。世界正在崩溃。

这就是当一些东西崩溃的时候，甚至当整个世界崩溃的时候，那么最糟糕的决定就是卖出黄金，买入纸张。

 
Vitaly Muzichenko:

这就是当一些东西崩溃的时候，甚至当整个世界崩溃的时候，那么最糟糕的决定就是卖出黄金，买入纸张。

对不起，但黄金明天不会跌破1750。这就是我的观点。

 
Алексей Тарабанов:

对不起，但黄金明天不会跌破1750。这就是我的观点。

为什么它根本不应该下降？

 
Vitaly Muzichenko:

为什么它根本不应该下降？

因为现在是时候了。

[删除]  
是的！这是个混乱的局面。- 但还有希望，它仍然会变得更好。1957.96的水平还没有被突破，所以应该会从那里往下走。
附加的文件：
XAUUSDH2.png  76 kb
[删除]  

今天有更多机会登顶

--------------

依然，依然指向顶峰

---------------------

现在18.05至20.00可能会改变方向向下。

附加的文件：
XAUUSDH2.png  65 kb
XAUUSDH2.png  67 kb
XAUUSDH2x.png  68 kb
 
Александр:

当前交易


监督+填充。


 
以每盎司1750-1800英镑的价格购买，不用担心任何问题。
 
Алексей Тарабанов:
以每盎司1750-1800英镑的价格购买，不用担心任何问题。

需要一台时间机器才能回到过去，以这个价格购买。这与在45岁时购买一个卢布差不多

1...262728293031323334353637383940...100
新评论