黄金，黄金和XAUUSD - 页 33

Алексей Тарабанов 2020.08.26 18:57 #321
女儿也拿了1.5-2%的安金。世界正在分崩离析。

Vitaly Muzichenko 2020.08.26 19:15 #322
Алексей Тарабанов:女儿也拿了1.5-2%的安金。世界正在崩溃。
这就是当一些东西崩溃的时候，甚至当整个世界崩溃的时候，那么最糟糕的决定就是卖出黄金，买入纸张。

Алексей Тарабанов 2020.08.26 19:26 #323
Vitaly Muzichenko:这就是当一些东西崩溃的时候，甚至当整个世界崩溃的时候，那么最糟糕的决定就是卖出黄金，买入纸张。
对不起，但黄金明天不会跌破1750。这就是我的观点。

Vitaly Muzichenko 2020.08.26 20:11 #324
Алексей Тарабанов:对不起，但黄金明天不会跌破1750。这就是我的观点。
为什么它根本不应该下降？

Алексей Тарабанов 2020.08.26 21:26 #325
Vitaly Muzichenko:为什么它根本不应该下降？
因为现在是时候了。

[删除] 2020.08.27 03:21 #326
是的！这是个混乱的局面。- 但还有希望，它仍然会变得更好。1957.96的水平还没有被突破，所以应该会从那里往下走。

[删除] 2020.08.27 08:52 #327
今天有更多机会登顶
--------------
依然，依然指向顶峰
---------------------
现在18.05至20.00可能会改变方向向下。

Александр 2020.08.30 19:14 #328
Александр:当前交易
监督+填充。

Алексей Тарабанов 2020.08.30 19:32 #329
以每盎司1750-1800英镑的价格购买，不用担心任何问题。

Vitaly Muzichenko 2020.08.30 21:10 #330
Алексей Тарабанов:
以每盎司1750-1800英镑的价格购买，不用担心任何问题。
需要一台时间机器才能回到过去，以这个价格购买。这与在45岁时购买一个卢布差不多
女儿也拿了1.5-2%的安金。世界正在分崩离析。
这就是当一些东西崩溃的时候，甚至当整个世界崩溃的时候，那么最糟糕的决定就是卖出黄金，买入纸张。
对不起，但黄金明天不会跌破1750。这就是我的观点。
为什么它根本不应该下降？
因为现在是时候了。
今天有更多机会登顶
依然，依然指向顶峰
现在18.05至20.00可能会改变方向向下。
当前交易
监督+填充。
以每盎司1750-1800英镑的价格购买，不用担心任何问题。
需要一台时间机器才能回到过去，以这个价格购买。这与在45岁时购买一个卢布差不多