Ramiz Mavludov:

我是说从地下室，最上面的那个。TD 3_

ind.3有什么不满意的呢？

最快的指标，让你可以固定利润...

的信号。3正在跨越零线："+"值呈上升趋势，"-"值呈下降趋势。

 
Serqey Nikitin:

如果你看一下下面的2张，与第一张相比，它们很好地显示了进入和退出的时刻。

 
Ramiz Mavludov:

如果你看一下底部的2个，与第一个相比，它们相当好地显示了进入和退出的时刻。

这里我们需要看一下平仓 的选项。

1.当所有的指数都在正值（或在负值）时，你可以平仓。

2.当最快指标反转时，你可以平仓。

3.其他选择是可能的...(例如，来自较小图表的信号)...


一切由交易员决定。

 
Serqey Nikitin:

我同意。

 
Serqe桑亚力斯

电脑走了--但它还是想走，而且现在是时候了。

那么标准的cmd呢？也搬走了？)

 


这里有一篇有用的文章，我想它可能会有所帮助。https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/

我似乎无法转身--尽管看起来是时候上去了！"。

XAUUSDDaily 03

当我在恢复电脑的时候--它并没有按照预测进行。

附加的文件：
tn7n73r7xprv9_02.PNG  381 kb
 

这只是一个+或-几百分的问题)。

总的来说，我同意，你需要准备好购买。

看起来黄金已经成功下跌--现在的目标是1928.59

XAUUSDDaily 1928.59

